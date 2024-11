Thesocialpost.it - Margaret Spada: prove e chat cancellate, autorizzazioni mai ricevute

, 22 anni, originaria di Siracusa, ha perso la vita in circostanze tragiche dopo un intervento di rinoplastica eseguito in uno studio medico non autorizzato nel quartiere Eur di Roma. L’episodio, avvenuto il 7 novembre, ha suscitato sconcerto e rabbia, portando a un’indagine che punta a fare luce su gravi irregolarità.Leggi anche: Morte, il racconto di Maria Rita Misuraca: “Io operata come lei, ho avuto tremori e tachicardia dopo l’anestesia”Leggi anche:, ecco le cause della morte: cosa si scopre con l’autopsiaLa tragedia e i sospetti terribili Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane si era sottoposta a una rinoplastica parziale presso lo studio dei medici Marco e Marco Antonio Procopio, nonostante la struttura fosse priva delle necessarieper operazioni chirurgiche.