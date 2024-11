La Talpa cos’è successo nella terza puntata | Elisa Di Francisca eliminata

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – È andata in onda lade ‘La’, il reality show condotto da Diletta Leotta. Ieri, lunedì 18 novembre, un altro concorrente ha abbandonato il gioco: al termine della, infatti,Di, ex schermitrice italiana, non è riuscita a rispondere nel modo giusto ai quesiti proposti dalla conduttrice e ha dovuto lasciare il reality show di Canale 5. La missione settimanale si è svolta in uno spettacolare scenario: i concorrenti, appesi a un ponte che attraversa il Lago del Salto, si sono tuffati in acqua da altezze diverse. La Grande Prova ha testato, invece, la resistenza fisica dei concorrenti fino ai limiti della massima sopportazione attraverso due elementi diametralmente opposti: il fuoco e il ghiaccio. Inoltre, il mentalista Francesco Tesei, ospiteVilla delle Spie, ha cercato di scoprire, con un esperimento, chi mente e chi è sincero.