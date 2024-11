Formiche.net - La questione dei missili a lungo raggio è una grana per Scholz. Ecco perché

Leggi su Formiche.net

Con l’arrivo della notizia del parziale via libera a Kyiv all’uso dei sistemi Atacms per attacchi in profondità contro bersagli siti in territorio russo, il cancelliere tedesco Olafsi trova in una posizione complessa: il leader del Paese mitteleuropeo si è aopposto all’invio deiall’invio dida crociera Taurus di fabbricazione tedesca all’Ucraina, per il timore che questa decisione avrebbe potuto favorire un’escalation nel conflitto in corso. Finché anche gli altri grandi Paesi partner dell’Ucraina si sono attestati su posizioni analoghe, perè stato facile mantenere questo indirizzo; ma adesso che Washington, Londra e Parigi hanno dato (almeno in parte) luce verde a Kyiv per l’utilizzo dei sistemi da loro forniti in attacchi in profondità, per Berlino la situazione si fa più complessa.