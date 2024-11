Gaeta.it - La giovane vittima di violenza finalmente vede la giustizia: arrestato l’autore in Romania

Facebook WhatsAppTwitter Un momento di sollievo per una 20enne bolognese che ha vissuto un incubo di. Dopo un lungo periodo di attesa, l’uomo che l’aveva aggredita nel 2022 è statoin, dopo essere rimasto in latitanza per due anni. Laha condiviso la notizia con il pubblico attraverso un video su TikTok, esprimendo la sua soddisfazione per l’arresto, ma anche il timore che lo stesso uomo potesse tornare a farle del male.L’arrivo della: l’annuncio dell’arrestoLaha comunicato con entusiasmo il recente arresto dell’ex compagno, ora in carcere in. “Era a casa della nonna, dove sapevamo che era da tempo. Ora è in custodia”, ha dichiarato la ragazza. L’arresto, avvenuto dopo l’emissione di un mandato internazionale, sembramettere fine a un lungo calvario per la