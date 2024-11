Ilrestodelcarlino.it - Il saluto di Ugolini, sorridente e sola: "Accetto il risultato di Bologna"

"A quanto pare, e per fortuna, non basta chiamarlo modello Guazzaloca". Il commento di Grazia, figlia del compianto sindaco che fece la storia battendo la Ditta in casa sua (l’unico finora a riuscirci), ieri sui social ha scavato un solco pro futuro. Eh no, evidentemente non bastava, e già in estate Enrico Biscaglia, celebre ‘uomo-macchina’ del Guazza 25 anni fa e oggi tra gli architetti politici della candidatura di Elena, in un’intervista al Carlino avvertì tutti con un "guai a peccare troppo di nostalgia: non c’è un modello Guazzaloca, si dovrà costruire un ‘modello’. I tempi sono totalmente diversi". Non ce l’ha fatta a costruirlo quel modello la preside del Malpighi, che pure con tanta generosità si è spesa in una campagna elettorale dalle alture molto impervie. Non è bastato, e prima delle analisi dei politologi c’è il pomeriggio di ieri, a Palazzo Ini in piazza Santo Stefano, un comitato elettorale con tanti giornalisti e pochi esponenti delle liste.