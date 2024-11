Quotidiano.net - Il ritorno di Mina: "È la voce dell’anima. I più giovani lo sanno e la amano su Spotify"

Leggi su Quotidiano.net

Come in un’opera di Wagner, il vascello diesce dalle nebbie di un passato che non passa e approda con tutta la sua possenza al Teatro della Triennale, dove ieri il nuovo album Gassa d’amante – in uscita venerdì – ha preso, suono e sentimento nella cornice della Milano Music Week. E quel viso con fattezze da polena messo in copertina dal fido Mauro Balletti punta verso l’orizzonte di nove nuove canzoni, più la rivisitazione di quella Non smetto di aspettarti già inserita da Fabio Concato in una sua fortunata antologia. La gassa d’amante è, nell’attrezzatura navale, un nodo che lega ma non strozza. "È uno dei pochi album dicon copertina attinente al titolo" spiega Massimiliano Pani nei panni di ambasciatore materno e produttore del prezioso manufatto, oltre che autore con Samuele Cerri di uno dei nuovi brani, Dispersa.