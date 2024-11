Nerdpool.it - I Marvel Studios confermano il ritorno di Mysterio!

I fan più attenti che hanno visto il trailer dell’ultima stagione di What If.? hanno apparentemente intravistonuovamente nel MCU. Nella serie animata, Uatu l’Osservatore funge da guida turistica e conduce gli spettatori attraverso l’onnicomprensivo multiverso del MCU. I concetti esplorati in passato includono un mondo in cui Thor è cresciuto come figlio unico e uno in cui Peggy Carter è diventata un super soldato al posto di Steve Rogers. La terza stagione di What If.? è ormai imminente e la sua uscita è una piccola sorpresa, dal punto di vista della programmazione.Il trailer, rilasciato lunedì 11 novembre, è ricco di nuovi intriganti dettagli sull’ultima stagione del programma animato (e persino di un nuovo supereroe esclusivo di What If.?). Ma uno degli scatti più emozionanti è stato quello di una figura fortemente somigliante a(introdotto per la prima volta in Spider-Man: Far From Home del 2019).