Ilgiorno.it - Cavaliere, scienziato girovago. Nuova spedizione in Antartide

Francesco(nella foto), cittadino pievese, è tra i partecipanti alla 40ªitaliana inper installare un nuovo telescopio. Francesco ormai è un veterano delle spedizioni e anni fa aveva addirittura portato il gonfalone di Pieve Emanuele in quei luoghi lontani. Insignito nel 2023 della targa Gemelli,fa parte di Solaris, un progetto scientifico e tecnologico finalizzato allo sviluppo di un sistema intelligente di monitoraggio solare ad alte frequenze radio basato su tecniche di imaging a singola parabola. "Combina l’implementazione di ricevitori ad alta frequenza dedicati e intercambiabili su sistemi di piccoli radiotelescopi a parabola singola nei nostri laboratori e in, da adattare per le osservazioni solari - spiega- Solaris è in grado di eseguire osservazioni continue di imaging solare quasi 20 ore al giorno durante l’estate antartica con un’opacità ottimale del cielo e sarà l’unico impianto solare a offrire un monitoraggio continuo a 100 Ghz.