Quotidiano.net - Arriva la neve (anche in pianura). Vento fortissimo al Centro e al Sud

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 novembre 2024 –lain Italia ma il passaggio della perturbazione che scende dall'Artico nel nostro paese, grazie alla protezione delle Alpi, sarà molto veloce e non provocherà l'ondata di gelo che si sta verificando in Gran Bretagna. Ecco le previsioni di Luca Pace, meteorologo di 3BMeteo. Quandolae dove Spiega il meteorologo: “Il peggioramento sarà molto rapido, la giornata clou è giovedì 21. Quando si verificherà un enevoso importante in Valle d'Aosta, compresa la città di Aosta, dove si potranno accumulare 20-30 cm diin poche ore. Mentre sui versanti alpini esposti si potràrea un metro di, e questa è una buona notizia per far partire la stagione sciistica”. (L’articolo prosegue dopo la mappa) “sulle Alpi del Piemonte – prosegue nella sua spiegazione l’esperto –, tutto nel giro di mezza giornata.