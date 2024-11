Liberoquotidiano.it - AJet vince il premio internazionale di APEX

(Adnkronos) - Istanbul, 19/11/2024 - Dal risultato del sondaggio globale effettuato sui passeggeri, la nuova compagnia aerea turcaviene riconosciuta come Compagnia low-cost a quattro stelle., la nuova compagnia aerea turca low-cost, è stata premiata da(Airline Passengers Eperience), una delle più importanti organizzazioni del settore aeronautico, con il prestigioso riconoscimentoPassenger Choice Awards.A seguito della valutazione da parte di oltre un milione di passeggeri provenienti da tutto il mondo,ha ricevuto ilcome “Compagnia Aerea low-cost a Quattro stelle”, distinguendosi come l'unica compagnia turca in questa categoria a ottenere tale riconoscimento.è una delle organizzazioni aeronautiche più prestigiose, e premia le compagnie aeree in relazione all'esperienza dei passeggeri.