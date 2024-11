Aggredito da almeno 15 coetanei | la sconcertante denuncia di un 19enne pontino

Leggi su Dayitalianews.com

Nella giornata di ieri, un ragazzo di 19 anni, residente nella provincia pontina, ha sportopresso la Stazione dei Carabinieri di Latina. Secondo quanto riportato dal giovane, nella notte del 16 novembre, nei pressi di un pub del posto, sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di circa 15 ragazzi, senza alcun apparente motivo. L’accaduto ha lasciato il giovane particolarmente scosso, ma in grado di fornire dettagli utili alle indagini.Ricorso al pronto soccorso per le cureA seguito dell’aggressione, ilsi è recato autonomamente al pronto soccorso di Latina per ricevere le cure mediche necessarie. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato ferite gravi, ma la vicenda ha comunque richiesto l’attenzione dei sanitari per trattare i traumi subiti.Indagini in corso per identificare i responsabiliI Carabinieri della Stazione di Latina hanno avviato un’indagine per ricostruire l’intera dinamica dell’episodio e identificare i responsabili dell’aggressioneta.