Gamberorosso.it - Timorasso, il vino rosso vestito da bianco dei Colli Tortonesi: ecco le 16 migliori etichette

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, in Piemonte il consumo disembra essersi spostato sui bianchi e quindi in primis è il momento d’oro del, che sta vivendo una crescita rapidissima e anche un po’ disordinata, nonostante il Consorzio cerchi di rimanere molto vigile. Per fortuna questo interesse per la zona e il vitigno non è riuscito a scalfire il suo prestigio e i prezzi di vendita dell’uva.: un vitigno della forte territorialitàIlè uno di quei vini che si potrebbe definire un "da", espressionec on la quale si descrivono i vini bianchi dotati di una certa struttura. Idove viene coltivato il vitigno, in Piemonte, confinano con Lombardia, l'Emilia e la Liguria. Per una maturazione delle uve ottimale sono ideali le esposizioni soleggiate e riparate dai venti.