The Penguin | lo scenografo risponde al possibile Easter Egg dello spaventapasseri

The: loalEggUn paio di screenshot del quarto episodio de Thesono stati condivisi online di recente dopo che un fan ha notato nell’ufficio del dottor Julian Rush quelli che assomigliano molto alla maschera e al guantodei videogiochi di Arkham.Lo YouTuber BobaTalks è intervenuto in seguito, affermando che c’erano dei piani iniziali per rendere Rush il dottor Jonathan Crane. Non siamo sicuri che ci sia qualcosa di vero in tutto questo, ma il designer della produzioneshow, Kalina Ivanov, ha risposto alla teoria dei fan.Ivanov non ha confermato né smentito nulla, ma ha detto che “hanno lasciato spazio all’interpretazione”, il che suggerisce che gli oggetti sul tavolo potrebbero essere ispirati al cattivo di Batman che incute timore.