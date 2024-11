San Giovanni Galermo droga nelle facciate delle case arrestato un pusher

Leggi su Dayitalianews.com

Un’ampia operazione di controllo straordinario è stata condotta nel quartiere di San. Al termine dell’intervento, la Polizia di Stato ha denunciato un individuo per spaccio, trovato una significativa quantità dinascosta nella facciata di un edificio e scoperto un deposito di fanali rubati, il cui responsabile è stato segnalato per ricettazione.Grazie ad un’attenta e costante attività di osservazione e monitoraggio, effettuata anche da personale in borghese del Commissariato, è stato possibile sorprendere un pregiudicato catanese di 29 anni mentre spacciava davanti al portone di un’abitazione di via Balatelle. L’uomo è stato fermato e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina di circa 3 grammi, già pronte per essere smerciate, oltre 160 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.