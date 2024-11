Lanazione.it - Pasqualini ancora presidente dell’Ordine dei medici

La dottoressa Paolaè stata confermata per altri quattro anni alla presidenzadeichirurghi e odontoiatri. La lista "Rinascimento" rappresentata dalla cardiologa grossetana ha ottenuto consenso alle elezioni per il rinnovo del Consiglioper il quadriennio 2025-2028. È il secondo mandato per Paola, responsabile dell’Unità di terapia intensiva cardiologica del Misericordia. Attualmente è l’unicadonna tra gli Ordini deitoscani. "La lista – ricorda la– è composta dai professionisti che hanno lavorato nei precedenti 4 anni, più qualche nuovo ingresso. Essere confermati per un secondo mandato significa che la comunità medica grossetana ha compreso e apprezzato il nostro lavoro. Il nuovo direttivo è composto da Paola), Mario Zuccarello (vice), Francesca Bondi (segretario) e Giovanna Abate (tesoriere).