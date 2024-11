Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Clio 2026: lo strano frontale del nuovo modello?

La, storicodella Casa francese verrà ulteriormente migliorato e rivisto con la sesta serie attesa al debutto entro la fine del. L’auto è davvero una delle colonne portanti del brand e convertirla in unsolamente elettrico, o addirittura troncarne la carriera in favore di altre auto a batteria sarebbe deleterio per il brand.Nonostante il calo nelle commercializzazioni degli ultimi anni, in parte dovuto all’avvento dei crossover di segmento B (la Captur ha eroso una fetta importante di vendite) ed alla crisi del mondo auto, lapermane costantemente oltre le 200 mila unità annue commercializzate ogni anno in Europa.Con questi presupposti e con unstudiato nei minimi particolari per eccellere, lavivrà al sua sesta era tra cica 2 anni.