Michael J. Fox protegge il suo black humour nonostante la malattia: "Devo conservarlo intatto"

La star di Ritorno al futuro non vuole rinunciare al suo umorismo tagliente anche su temi considerati tabù.J. Fox ha mantenuto il suo proverbiale sorriso e senso dell'umorismo anche dopo la diagnosi di Parkinson giovanile nel 1991. L'attore ha dichiarato di non voler assolutamente rinunciare al suoche l'ha da sempre contraddistinto e che vuole preservare. Durante il gala annuale dellaJ. Fox Foundation, dal titolo A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's, il protagonista di Ritorno al futuro si è soffermato con People sul suo tipo di senso dell'umorismo, molto dark, e di come si impegna per mantenerlo vivo. L'umorismo aiutale difficoltà, Fox cerca di non perderlo .