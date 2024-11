Iodonna.it - Love story al capolinea

Leggi su Iodonna.it

Vittoria in campo per Jannik Sinner, ma non, pare, nella vita privata. Secondo certi rumors, latra il tennista che ha trionfato alle Atp Finals di Torino, e la collega Anna Kalinskaya sarebbe al. Il condizionale è d’obbligo visto che non è ancora arrivata né la conferma né la smentita ufficiale, ma diversi indizi, tra cui l’assenza di lei alle Atp, farebbero pensare a una coppia in crisi. Jannik Sinner campione degli US Open: il bacio ad Anna Kalinskaya e la dedica alla zia malata X Leggi anche › Jannik Sinner, la prima foto con la fidanzata Anna Kalinskaya a Wimbledon Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, la storia d’amore«Sì, sto con Anna».