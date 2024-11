Terzotemponapoli.com - La Nazionale e il Napoli di Conte: parola ad Antonio Di Gennaro

Ha parlato non solo delDi(ex calciatore, opinionista e commentatore tecnico) nella trasmissione ‘Febbre a 90’ su Vikonos Web Radio/Tv. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sul piano del gioco l’Italia mi ha soddisfatto, certo che prendere tre gol su palla inattiva è un problema. Dal punto di vista della qualità è mancato qualcosina, diciamo comunque che Spalletti ha individuato le problematiche di ieri che non ci hanno fatto giocare. Ma direi che dopo un brutto Europeo siamo tornati sulla strada giusta. L’avversaria dei quarti? A questi livelli ti capitano sempre squadre forti, l’Italia deve giocare il suo calcio, poi per carità in 95? può accadere di tutto”.Ildiprimo in classifica? Conosco bene, ha voglia, carisma, determinazione, entra nella testa dei giocatori che per lui si buttano nel fuoco.