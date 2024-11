Lanazione.it - La correttezza commerciale . Trasparenza e rispetto degli utenti

uguale scelta di. E di estremo/consumatori. Un valore che deve essere sempre più radicato nel mercato italiano dei servizi di luce e gas. Estra, holding leader del settore, nata a Prato e sviluppata nel centro e sud Italia, ci crede fortemente e ne fa un biglietto da visita nei confronti dei clienti. "Il processo di liberalizzazione del mercato italiano dell’energia rappresenta un cambiamento strutturale per gli operatori energetici - evidenzia il presidente di Estra Francesco Macrì - In questo scenario abbiamo assistito al proliferare di agenzie plurimandatarie che stanno mettendo in atto pratiche aggressive di Teleselling. Una pratica che risulta non solo inefficace ma dannosa per la reputazione delle aziende e il rapporto fiduciario con i propri clienti.