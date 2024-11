Metropolitanmagazine.it - GF, Helena e Lorenzo: un passato comune nascosto? Il reality, ora che lo sa, stravolgerà tutto

Secondo molte indiscrezioni,edsi conoscevano già prima di entrare nella casa del GF. Pare che abbiano avuto un breve flirt in, nato durante un evento di moda. Tuttavia, questa relazione sarebbe durata solo poche settimane, a causa di differenze personali:, infatti, avrebbe preferito concentrarsi sulla sua carriera. Ieri è stato proprioa riportare la questione a galla. Parlando con Giglio, gli ha domandato preoccupato: “Ma tu sai qualcosa di più su me edfuori di qui?” Luca Giglioli (questo è il nome del parrucchiere emiliano) ha chiesto a cosa si riferisse, ma la regia ha rapidamente cambiato inquadratura.A confermare ulteriormente questa tesi ci ha pensato Biagio D’Anelli, noto esperto di gossip ed ex concorrente del, che ha dichiarato: “Sì, hanno avuto una liaison, c’è stato un inciucio.