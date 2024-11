Erasmus 2024 | aumentano i fondi ma calano le partenze – I dati

Leggi su Open.online

Più, meno. È lo scenario che sintetizza idel programma+ relativi al. Per la mobilità studentesca all’estero, su cui Open ha realizzato una guida, l’continua a rappresentare un punto di riferimento, ma le statistiche di quest’anno offrono un quadro con luci e ombre, a seconda che si guardi al settore universitario o a quello scolastico. Da un lato, gli atenei hanno beneficiato di un aumento significativo delle risorse, passate «da 113 a 131 milioni di euro» rispetto al 2023. Un incremento che ha permesso di alzare l’importo medio delle borse mensili, ora pari a 325 euro, con un ulteriore contributo di 250 euro per studenti e neolaureati in condizioni di svantaggio. Tuttavia, l’aumento deinon si è tradotto in un corrispondente incremento delle, che al momento risultano in calo.