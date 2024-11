Emilia-Romagna se de Pascale migliora due volte i risultati di Bonaccini | l’esultanza a metà di Schlein

Leggi su Open.online

Non si vedeva da anni il Partito democratico superare il 40% dei consensi in un’elezione. È successo e, come sempre, il merito va condiviso tra il candidato scelto come ariete della tornata e il partito che lo supporta. Michele deè il nuovo presidente dell’e ha vinto senza appelli possibili della controparte. Succede a Stefanoche, nel 2020, aveva agglomerato il 51,42% dei consensi totali. Sempre il presidente del Pd, nel 2014, vinse il suo primo mandato con il 49,05% dei voti. L’conferma la sua tradizione rossa: è l’ultima Regione rimasta, insieme alla Toscana, a non essere mai stata governata dal centrodestra. I festeggiamenti dureranno qualche giorno. Poi, nel rispetto della tradizione del Nazareno, saranno sostituiti dai ragionamenti sull’impatto che questa vittoria di deavrà sugli equilibri interni al partito.