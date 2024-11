Nerdpool.it - Doctor Who: nello speciale di Natale tornerà un volto familiare

Per i fan delWho ilinizia ad arrivare in anticipo grazie al nuovo first look allonatalizio di quest’anno. In occasione dell’evento televisivo Children in Need della BBC, la serie ha pubblicato una clip del prossimo“Joy to the World” e ha rivelato non solo che i dinosauri faranno la loro comparsa nell’episodio, ma anche uno dei vecchi nemici del Dottore: Villengard. Potete dare un’occhiata alla clip nel video qui sotto.Nella clip, il Quindicesimo Dottore (Ncuti Gatwa) esamina una misteriosa valigetta che si rivela provenire da Villengard – “nemici molto antichi” del Dottore – e viene presto rivelato che ogni essere vivente sarà in pericolo se la corporazione riuscirà a piantare un seme stellare come ha intenzione di fare, indipendentemente dalla posizione temporale.