Boom Napoli rinnovo e adeguamento | la firma fa sognare i tifosi

Ilprocede spedito verso iltanto desiderato: ci sarà anche l’economico e per lamanca ormai pochissimo.Ilsta lavorando sotto traccia alle operazioni che vuole mettere a segno in queste settimane fino all’arrivo della sessione invernale di mercato: a gennaio il club vuole farsi trovare pronto. In attesa di colpi in entrata, è stata raggiunta un’importante intesa su undi contratto. Di seguito tutto quello che c’è da sapere.: lafa(ANSA Foto) – Tvplay.itIlvuole mantenere lo zoccolo duro della sua squadra e sa che conviene, anche con i rinnovi di contratto, avviare per tempo i colloqui con gli agenti dei diversi giocatori. La gatta da pelare più grande resta quella di Kvaratskhelia visto che ancora non si riesce a trovare con l’entourage del georgiano un’intesa per lo più sulle cifre, ma l’attaccante non è l’unico con cui si dialoga.