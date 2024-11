Ilnapolista.it - Anguissa rinnovo sicuro fino al 2027 con ritocco dell’ingaggio

Dopo tre stagioni al Napoli Frankha dimostrato il suo valore e aumentato decisamente il suo valore. Arrivato semplicemente in prestito oggi é un centrocampista da 30 milioni. Al momento il calciatore ha lasciato al Napoli la possibilità di far scattare l’opzione per il(1+1, dunque sino al) con unall’ingaggio che da 2,5 potrebbe toccare la soglia dei tre. Ma la novità è la tentazione di prolungare sino al 2028, scrive la Gazzetta dello Sport:“I primi colloqui, tra Giovanni Manna, il direttore sportivo, e il manager del calciatore, hanno spostato la discussione altrove e al prossimo appuntamento si potrebbe (dovrebbe) addirittura sorvolare su quella «promessa» per firmare un contratto che guardi lontano, quasi all’infinito:ne ha appena compiuti 29, legarsi ad oltranza significherebbe calarsi in una scelta di vita senza se e senza ma, diventare icona e dunque bandiera.