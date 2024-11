Cultweb.it - Allied – Un’ombra nascosta, come finisce il thriller del 2016 con protagonista Brad Pitt

si conclude con Max e sua figlia Anna che passeggiano in un ranch della cittadina canadese di Medicine Hat, dove l’uomo sognava di vivere una volta terminata la guerra insieme alla propria famiglia.1942. Inviato nel Marocco Francese per assassinare l’ambasciatore tedesco locale (Anton Blake Horowitz), l’ufficiale dei servizi segreti canadesi Max Vatan () si incontra presso la capitale Casablanca con l’agente francese Marianne Beausejour (Marion Cotillard). Una volta completata la missione, i due si innamorano. Tornati a Londra, la coppia convola a nozze e avrà una bambina, Anna (Pearl Rumbelow). Le cose per la famiglia Vatan sembrano andare bene, fino a che un giorno Max viene convocato dai capi dei servizi segreti, poiché sospettano che Marianne sia una spia nazista.