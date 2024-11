Dilei.it - Tu Sì Que Vales, le pagelle della finale: Ferilli incontenibile (6), Ilary tranchant (10)

Il 16 novembre 2024 è andata in onda la puntatadell’edizione 2024 di Tu Sì Que, che ha assegnato 100.000 euro in gettoni d’oro al vincitore. Anche se l’episodio era molto importante, non sono mancanti i momenti d’intrattenimento e quelli dedicati alla gara tra gli amati giudicitrasmissione televisiva.Blasi,come sempre, voto: 10Come nella puntatasemi, anche in quella del 16 novembre 2024,Blasi è stata una degli ospiti vip, in veste di giudice speciale. Insieme ad Adriano Pennino, Giovannino, Christian De Sica e Giuseppe Vessicchio, la conduttrice televisiva ha valutato le esibizioni dei normali giurati del programma televisivo. Gerry Scotti, infatti, si è trasformato in Vasco, mentre Luciana Littizzetto ha vestito i panni di Loredana Bertè, con tanto di parrucca azzurra, adornata da alcune stelle marine.