Cityrumors.it - Pioggia di missili sull’Ucraina, si alzano i caccia della Polonia

Leggi su Cityrumors.it

Mentre ci si avvicina al giorno 1000 dell’invasioneRussia in Ucraina, anche laadesso entra in giocoNuovo drammatico capitologuerra in Ucraina. Questa mattina, a pochi giorni dal millesimo giorno dall’invasione subita, il Paese si è risvegliato facendo la conta dei danni provocati dagli attacchiRussia.di, si(Ansa Foto) – Cityrumors.itNello specifico, la capitale Kiev è stata scossa da una serie di esplosioni, mentre il sistema di difesa aerea tentava di intercettare un attacco su larga scala. Ancora più in particolare, due edifici residenziali sono andati in fiamme, a confermare la violenza dei raid. Il sindacocapitale, Vitali Klitchko, ha aggiunto che c’è stato un ferito a causa di un frammento di drone caduto su un condominio.