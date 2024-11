Iodonna.it - Per provare ad affrontare da prospettive diverse un caso di cronaca che sconvolse l’Italia. La serie è su Disney+

QUI NON È HOLLYWOODGenere: drammatico, true crimeRegia: Pippo Mezzapesa. Con Federica Pala, Giulia Perulli, Paolo De Vita, Vanessa Scalera, Imma Villa, Anna Ferzetti, Antonio Gerardi, Giancarlo Commare. Su“Avetrana – Qui non è Hollywood”, la miniDisney + sull’efferato delitto X Leggi anche › “Qui non è Hollywood”, lasul delitto Scazzi perde “Avetrana” nel titolo.