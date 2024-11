Liberoquotidiano.it - Per divertirsi ma anche per curarsi: quali animali si ubriacano (e quandono)

Sì, lo fannoloro- per sbaglio, mapero per un due di picche - e saperlo ci fa sentire un po' meno in colpa («fa parte della natura», viene da commentare) oltre a farci sorridere per le conseguenze che sono spesso goffe ed esilaranti (ma a volte pure drammatiche). Sì, è tutto vero: glisi sbronzano come noi. Si sbarellano. Alzano il gomito (chi ce l'ha). Se la godono e vanno fuori,se poi stanno di merda e il giorno dopo si svegliano con un hangover bestiale. Esattamente come noi. A raccontarlo sono, da sempre, notizie curiose in arrivo dal mondo o divertenti video virali, ma ora ce lo confermanostudi scientifici. Roba seria, insomma, scritta da chi ne sa davvero come l'ecologa comportamentale Kimberley Hockings, tra gli autori di uno studio (condotto da un team dell'Università di Exeter) pubblicato lo scorso 30 ottobre sulla rivista Trends in Ecology & Evolution nel quale si illustra come il consumo di alcol sia molto più comune nel regno animale di quanto si pensasse.