Gaeta.it - Milano al vertice della qualità della vita in Italia: i risultati dell’indagine 2024

Facebook WhatsAppTwitter La nuova edizioneannuale sulla, realizzata daOggi in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, ha messo in luce la capacità delle cittàne di garantire benessere ai propri abitanti.si conferma al primo posto, seguita da Bolzano e Monza eBrianza, evidenziando i fattori che contribuiscono a migliorare lanei centri urbani. La classifica delle città e i criteri di valutazioneQuest’anno, la classifica delle città è frutto di un’analisi dettagliata basata su nove dimensioni: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, turismo, reddito e ricchezza.e Bolzano si sono distinte per il loro equilibrio tra crescita e sicurezza, mentre Monza eBrianza ha mostratopromettenti, salendo nelle posizioni.