Notizie.com - Maternità surrogata reato universale in Italia, la legge entra in vigore domani: cosa cambia. 50 coppie pronte per il ricorso

Leggi su Notizie.com

Ladiventaincon unachein? Andiamo a scoprirlo.Intanto 50sono giàalper una situazione che sembra davvero farsi complicata.in, lain(Notizie.com)Laè stata approvata lo scorso 16 ottobre ed è stata poi firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 4 novembre. Da domai sarà sulla Gazzetta ufficiale perre così inper introdurre il divieto di praticare la gestazione per altri non solo inma anche all’estero dove la pratica è legittima.La norma va a modificare l’articolo 12 della40 del 19 febbraio 2004. Vent’anni per apportare una modifica che però era nell’aria da diverso tempo e con un comma 6 che specifica: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni o la surrogazione disarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa che va dai 600mila al milione di euro”.