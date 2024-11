Ilfattoquotidiano.it - “La sinistra smetta di parlare del sesso degli angeli e ascolti i bisogni delle persone”: le parole di Maria Berlinguer e il libro su papà Enrico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ladidel, ma riparta dai territori per ascoltare i”. È questo il messaggio lanciato dalla secondogenita di, nel corso della presentazione deldi Pierpaolo Farina, PerPer Esempio, che si è tenuta al Tempio del Futuro Perduto, a Milano, insieme al giornalista de ilFattoQuotidiano.it Giuseppe Pipitone. “A 40 anni dalla sua mortedimostra di essere più vivo dei tanti che hanno cercato di cancellarlo dalla storia di questo Paese – ha detto il sociologo Farina – il vero problema dellaè che doponon ha mai più avuto un’idea di società alternativa. Quello che ci propongono i leader delladi oggi è un aggiustamento dell’esistente ed è ovvio che non i giovani non si appassionino a chi ti propone questo”.