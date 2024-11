Anteprima24.it - Incidenti stradali, strage anche nel Giorno delle vittime: 2 morti in Campania

Tempo di lettura: 3 minutiLasulle strade non si ferma. In quattro giorni 22, e solo oggi, nella giornata in cui si ricorda chi perde la vita negli, cinquetra cui dei giovanissimi. I dati sono forniti dall’Asaps, l’Associazione amici della polizia stradale che per quest’anno al 10 novembre già conta 1254. Unasilenziosa e costante tanto che glirappresentano oggi la principale causa di morte tra i bambini e i giovani adulti di età compresa tra 5 e 29 anni, e secondo quanto riferisce l’Onu, costano alla maggior parte dei paesi il 3% del prodotto interno lordo, un impatto devastante per le economie oltre che per le famiglie colpite. Il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), attesta che il numero disulla strada in tutto il mondo rimane inaccettabilmente elevato, con circa 1,35 milioni diogni anno.