Classifica Ballando 16 novembre 2024 | Milly Carlucci chiude in fretta e furia

L'ottava puntata dicon le Stelle, andata in onda sabato 16, ha regalato una serata ricca di colpi di scena, tipica di un'edizione che sta tenendo i telespettatori incollati allo schermo come si evidenzia dagli ascolti, ma anche un infortunio. Anastasia Kuzmina si è fatta male in diretta rischiando di compromettere il percorso di Francesco Paolantoni. Il momento tanto atteso della serata, come annunciato all'inizio da, è stato l'ennesimo bluff. Lo spareggio tra Sonia Bruganelli, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi è stato rinviato alla prossima settimana per mancanza di tempo.Come di consueto, prima dello spareggio, è stata annunciata ladicon le Stelle con le posizioni date dalla somma dei voti della giuria:1° Federica Nargi e Luca Favilla 80 punti (inclusi 30 bonus)2° Bianca Guaccero e Giovanni Pernice 67 punti (inclusi 20 bonus)3° Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen 54 punti (inclusi 10 bonus)4° Tommaso Marini e Sophia Berto 46 punti5° Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli 44 punti6° Federica Pellegrini e Angelo Madonia 39 punti7° Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina 30 punti8° Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti 29 punti9° Sonia Bruganelli e Carlo Aloia 21 puntiIl tesoretto di Alberto Matano, dato a Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, e di Rosella Erra, che ha scelto di assegnarlo a Federica Pellegrini e Angelo Madonia, sommato al voto ricevuto dal pubblico social ha ribaltato come di seguito ladell'ottava puntata dicon le Stelle:1° Federica Nargi e Luca Favilla 80 punti2° Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli 74 punti3° Federica Pellegrini e Angelo Madonia 69 punti4° Bianca Guaccero e Giovanni Pernice 67 punti5° Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen 54 punti6° Tommaso Marini e Sophia Berto 46 punti7° Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina 30 punti8° Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti 29 punti9° Sonia Bruganelli e Carlo Aloia 21 puntiSonia Bruganelli niente più jet privato: confessione aEnnesima querelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli.