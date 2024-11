Universalmovies.it - Back in Action | Jamie Foxx e Cameron Diaz, spie in pensione per Netflix

Il colosso dello streamingha svelato il trailer diin, il film d’azione che mette insieme.Lontani dai riflettori dello star system hollywoodiano per diverse motivazioni personali,sono i protagonisti del film diretto da Seth Gordon; qui interpretano duedella CIA inche loro malgrado sono costrette a tornare in azione (da qui il titolo del film) quando la loro copertura salta. La sinossi ufficiale recita: “Anni dopo aver abbandonato una vita dadella CIA per mettere su famiglia, Emily e Matt sono nuovamente trascinati in quel mondo quando la loro copertura salta.”inapproderà sul catalogo dia partire dal 17 gennaio 2025. Nel cast, oltre ai già citati, completano il cast Kyle Chandler, Andrew Scott,Demetriou, McKenna Roberts, Rylan Jackson e Glenn Close.