Urgente richiesta di interventi di manutenzione a Valcanneto per prevenire allagamenti

Nel quartiere di, i residenti e il Comitato di zona stanno sollecitando con fermezza la realizzazione didie pulizia del fosso di salvaguardia. Questa azione si rende necessaria pere altre situazioni di pericolo che la comunità ha già sperimentato in passato. Durante un sopralluogo recente, sono emerse diverse problematiche legate al deflusso delle acque piovane, rendendo prioritario un intervento immediato.La situazione del fosso di salvaguardiaIl fosso di salvaguardia è un elemento cruciale per la gestione delle acque piovane in. Tuttavia, un'ispezione effettuata ha messo in luce la presenza di arbusti, rovi e un blocco di cemento che ostacolano il naturale deflusso dell'acqua. Questi ostacoli possono causare gravi danni, creando situazioni di pericolo per i residenti.