Undici confermato. Dilemma sul portiere

L’unico dubbio rimasto a Gadda in vista della partita di Ascoli sembra essere quello del. La partitella del venerdì, svolta al Dorico per non rovinare il manto erboso del Coppo ma anche perché lo stadio Don Mauro Bartolini, dove l’Ancona giocherà domani, a Monticelli di Ascoli Piceno, ha il fondo in sintetico, sembra fornire questa indicazione. Una sorta di prova generale in vista della sesta trasferta di campionato, che coincide con il dodicesimo turno, appunto in programma domani. Il mister sembra andare verso la riconferma della stessa formazione scesa in campo domenica scorsa contro L’Aquila, anche gli slot under sembrano i medesimi, con in campo due classe 2005, in porta e sulla fascia sinistra, e un 2006, nel ruolo di mezzala. Contro l’Atletico l’Ancona dovrebbe dunque essere schierata in campo con un 3-5-2 che prevede uno tra Laukzemis e Bianchi tra i pali: sono entrambi 2005, il primo potrebbe rientrare nel suo ruolo dopo aver ceduto il testimone al compagno nell’ultima partita.