Tennis Sinner | Partita bellissima io do sempre il 100%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 16 nov. (askanews) – “Per me è molto speciale giocare qui. E’ un torneo molto importante. L’anno scorso ho perso in finale, quest’anno ci riproviamo sperando di fare meglio di come è andata lo scorso anno”. Così Janniknella intervista flash sul campo di Torino subito dopo aver battuto Casper Ruud nel match che vale la finale delle Atp Finals. “A prescindere da come è andata – prosegue – è stata una settimana piena di emozioni, di momenti bellissimi, quindi grazie mille a tutti. Vuol dire veramente molto per me”.in campoda favorito: “Onestamente penso solo a dare ilin qualsiasi giorno. Non posso controllare il risultato ma come sto in campo, e quante energie posso prendere dal pubblico. Il resto è imprevedibile. Oggi è stata unache si poteva complicare.