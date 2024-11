Anteprima24.it - Teatro Gesualdo, conto alla rovescia per il concerto-evento di Giovanni Allevi

Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa sua musica è un inno universale che trasferisce la gioia di vivere in chi la ascolta. Le sue note classiche contemporanee, unite ad una interpretazione viscerale, ora intima ora brillante, sono punteggiate da profonde riflessioni filosofiche. La sua liturgia concertistica, soprattutto dopo la malattia diagnosticata nel 2022, assume irni di una dimensione sacra e catartica, dquale gli ascoltatori escono felici e rigenerati. Domenica 17 novembre, alle ore 18, il sipario delCarlodi Avellino si aprirà per accogliere il Maestronel primo grande appuntamento della nuova stagione teatrale.Attraverso il nuovo tour, il compositore, pianista e direttore d’orchestra, presenterà al pubblico live i brani della sua ultima opera musicale e della sua carriera per pianoforte solo.