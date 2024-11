Sport.periodicodaily.com - Serbia-Danimarca: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 4 di Lega A di Nations League 2024/2025. Le due squadre vogliono vincere per chiudere in bellezza un cammino che per entrambe è stato deludente.si giocherà lunedì 18 novembre 2024 alle ore 20.45.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa avevano intenzione di riscattare il deludente europeo facendo un buon cammino in Nations League. Ma i risultati non hanno premiato la Nazionale di Stojkovic che, dopo aver bloccato la Spagna all’esordio, ha perso contro la. Dopo la vittoria contro la Svizzera, ha conseguito un altro ko con gli iberici, e quindi pareggiare con la Svizzera nell’ultima uscita.Anche le aspettative dei danesi erano alte, ma purtroppo non hanno rispettato le attese. Dopo aver vinto i primi due incontri in Nations controe Svizzera, la Nazionale di Riemer è stata piegata dalla Spagna, prima del pareggio contro gli elvetici e il nuovo ko con gli iberici che ha fatto tramontare la qualificazione ai quarti.