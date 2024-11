Notizie.com - MD Discount apre una nuova sede e cerca personale: dove e come candidarsi

Leggi su Notizie.com

La buona notizia dalla grande distribuzione: la catena diMD ha annunciato l’apertura di punti vendita, con assunzione di.Opportunità di lavoro in arrivo in Italia per chi ha esperienza o vuole lavorare nel mondo della grande distribuzione. La catena diMD ha annunciato un piano di espansione della sua attività che comprende l’apertura di 16 nuovi punti vendita, con l’assunzione di 180 figure professionali. Un piano ambizioso che vuole rafforzare la presenza della catena in Italia.Mdannuncia nuove aperture di negozi e assunzioni di– Notizie.comIl gruppo MDè stato fondato nel 1994 a Napoli dall’imprenditore Patrizio Podini. In trent’anni di attività, la catena si è estesa a tutta Italia e punta ad allargarsi sempre di più. A causa del caro vita, poi, ihanno visto aumentare vertiginosamente i loro clienti negli ultimi anni.