"Lo spazio espositivo, la mia tela senza confini". La versione di Alessandro Roma

Nome:Luogo e data di nascita: Milano, 1977 Contatti social: Instagram Website L'intervista Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola In che modo loe i diversi materiali influenzano la tua pittura? Lonegli ultimi anni, qualsiasi esso sia, è diventato unopittorico dove installo i singoli lavori come se avessi di fronte una. Tengo conto dei pieni, dei vuoti, delle forme e del loro equilibrio, della relazione dei colori, delle luci e delle ombre e di tutto ciò che caratterizza il fare pittura. Che cos’è per te lo studio d’artista? È unoin cui potersi isolare e ritrovare forme primordiali. Quali sono i tuoi riferimenti visivi e teorici? Sono molti e in continuo movimento. In questo momento direi Pietro Melandri, un ceramista di Faenza nato nel ‘900 e che invito a scoprire; e poi “Decreazione”, interessante libro della poetessa e saggista Anne Carson.