Karoline Leavitt | 27 anni trumpiana doc e con un passato di studi a Roma Chi è la più giovane portavoce di sempre alla Casa Bianca

è già nella storia. A soli 27sarà la piùdellanella storia degli Stati Uniti d’America. Il nuovo presidente Donald Trump, che inizierà il suo mandato solo il 20 gennaio 2025, l’ha scelta per un ruolo cruciale: il rapporto con la stampa. Un rapportoconflittuale per il tycoon che ha più volte attaccato i media che considera ostili.nonostante laetà ha già un curriculum di tutto rispetto. Ha svolto uno stageFox News, testata conservatrice, ed è già stata, come praticante, all’ufficio stampa dellaproprio durante il primo mandato di Trump. Sarà lì che l’avrà notata? A convincerlo saranno state anche le sue idee totalmente allineate con la dottrina MAGA. E poi il suo aiuto durante l’ultima campagna elettorale.