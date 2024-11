Ilrestodelcarlino.it - Insidia Cornedo sul cammino dell’OR

Prova importante per le ambizioniReggio Emilia (15), capolista a punteggio pieno del campionato di Serie A2. Alle 15 i granata di mister Margini (foto) fanno visita al Futsal(9), che nell’ultimo turno ha fatto saltare il banco salendo al 3° posto grazie alla vittoria esterna con l’MGM 2000: una sfida tutt’altro che banale, tra due squadre che finora si caratterizzano per una importante impermeabilità difensiva.è una squadra costruita per vincere: nelle sue fila ci sono atleti dal passato illustre come il 44enne Amoroso e i brasiliani Tres e Pedrinho, senza dimenticare l’ex nazionale Under 19 Boscaro. L’OR sarà priva dell’infortunato Edinho: il capitano, infatti, sarà out per un mese e mezzo per un infortunio muscolare, al suo posto in roster Fabricio Vissoto. Le altre.