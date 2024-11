Gqitalia.it - Gli 8 ruoli che hanno fatto di Matilda De Angelis un'attrice super amata (e non solo in Italia)

De, 29 anni, è senza dubbio una delle attricine di maggior successo. Con due serie in streaming chenumeri notevoli a livello globale: Citadel: Diana, spin-off del primo Citadel, spy story ideata e prodotta in America, e due stagioni di La legge di Lidia Poët, sulla storia della prima avvocata donna in(su Netflix).Eppure lei da adolescente a lavorare nel cinema non ci pensava proprio. Quando venne scelta come protagonista del suo film di esordio, Veloce come il vento, nel ruolo di una giovane pilota di auto da corsa, Desuonava in una band.Sullo schermo, è risultato subito vincente il suo mix di bellezza, vulnerabilità e naturalezza.La svolta, poi, è arrivata con la serie HBO The Undoing – Le verità non dette in cui si è trovata nel mezzo di un cast capace di intimidire chiunque: Nicole Kidman e Hugh Grant.