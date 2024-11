Metropolitanmagazine.it - Dalila Di Lazzaro sull’ex Gianni Agnelli: “Era un uomo affascinante, ma sul piano umano non mi ha mai entusiasmato”

Diha confermato le voci che si susseguivano da tempo su una possibile relazione connel corso di un’intervista pubblicata sulle pagine di Oggi.Di, il flirt conIn occasione della promozione del suo libro, La vita è così, passioni e virtù per uscire dalle crisi l’artista ha confessato il flirt con il celebre avvocato: “Io e? L’ho conosciuto. E bene. Sì, ci siamo frequentati per molto tempo.Era un, ma sulnon mi ha mai. Nelle grandi famiglie spesso è così, i sentimenti vengono tenuti a freno, non c’è tempo per gli altri, nemmeno per i figli (Edoardo e Margherita, avuti dalla moglie Marella, ndr) uno pensa a godersi la sua vita e del resto se ne f***e”. Intervista dal Corriere Dela Sera, aveva aggiunto un aneddoto sulla frequentazione con: “Aveva delle comodità che a volte faceva provare anche a te.