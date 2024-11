Gaeta.it - Arrestato un uomo per furto: sorpreso dalla polizia mentre rubava la borsa di una turista

Facebook WhatsAppTwitter Un tentativo diin una zona affollata come la Stazione Centrale di Milano ha avuto un epilogo inaspettato grazie all’attenzione degli agenti delladi Stato. Gli episodi di microcriminalità, purtroppo, sono sempre più frequenti nelle aree turistiche, ma eventi come questo dimostrano l’importanza di una vigilanza continua. Sabato pomeriggio, un algerino di 30 anni è statoper aver sottratto ladi una, un gesto che gli ha costato caro e che ha messo in evidenza l’efficacia dellaferroviaria nel contrastare questi atti delittuosi.Ilavvenuto in Stazione CentraleIl pomeriggio del 13 novembre è cominciato come un giorno qualsiasi nella Stazione Centrale di Milano, un luogo sempre molto affollato di turisti e pendolari.