Arbitri - Eletto il nuovo presidente della Sezione di Firenze. Cambio di consegne tra Gramigni e Matteini

al vertice deglidi calcio fiorentini. Gli associatiAIA dihannol’arbitro benemerito Simone. Rimarrà in carica quattro anni, proseguendo il lavoro svolto per due mandati daluscente Fabrizioe dal Consiglio Direttivo, di cui lo stessoha fatto parte. Il passaggio diè avvenuto in occasione dell’assemblea elettiva sezionale, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, coordinata da un ufficio di presidenza tutto al femminile, composto da Giulia Cipriani, Silvia Scipione, Eleonora Labate, Margherita Fioravanti e Silvia Cappetti. Classe 1969, di professione manager d’impresa, Simonefa partefamiglia arbitrale fiorentina dal 1986. Quattro i punti programmatici illustrati dal neo: Reclutamento attraverso tre corsiannuali promossi sui canali tradizionali e nelle scuole; crescita delle giovani promesse grazie a progetti sezionali e intersezionali; formazione continua con le riunioni tecniche obbligatorie e altri momenti appositamente creati; senso di appartenenza e far sentire i singoliuna vera e propria squadra.